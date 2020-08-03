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  2. Министр культуры Юрий Бондарь: в Республиканской гимназии-колледже при Академии музыки дети получают блестящее воспитание

Министр культуры Юрий Бондарь: в Республиканской гимназии-колледже при Академии музыки дети получают блестящее воспитание

– Дети здесь получают не только музыкальное образование, но самое главное – воспитание. Они становятся людьми, которые преданы национальной культуре и искусству. И в этом, наверное, главное достижение коллектива, – заявил министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь на церемонии открытия исторического здания Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки после проведенной в кратчайшие сроки масштабной реконструкции.


– Мы благодарны тем неравнодушным людям, которые год назад на «большом разговоре» с Президентом подняли вопрос о ее завершении, – говорит Юрий Бондарь. – Мы благодарны Александру Григорьевичу, который оперативно отреагировал на эту просьбу и объединил нас всех – Министерство культуры, Минский городской исполнительный комитет, Правительство, которое выделило средства на реконструкцию за счет средств государственной инвестиционной программы.


Много слов благодарности было сказано в адрес Управления капитального строительства Центрального района города Минска и Стройтреста № 1.

– И сегодня мы имеем прекрасный результат, – подчеркивает Юрий Бондарь. – Мы восстановили исторический облик здания в том объеме, в каком это было возможно. Мы видим прекрасный аудиторный фонд, студию звукозаписи, камерные залы, хоровые залы, учебные классы и великолепный концертный зал на 300 мест.


И все же самое главное в любом деле – это люди. Юрий Павлович особо отметил высочайшую квалификацию работающих здесь преподавателей:

– Это заслуженные артисты Республики Беларусь, это кандидаты наук, это люди, награжденные государственными наградами за достижения в области культуры и искусства. О творческих достижениях, о качестве работы колледжа говорят цифры. Только за последние три года 428 побед на престижных международных творческих состязаниях, 83 лауреата и стипендиата Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.


В обновленном здании созданы все условия для того, чтобы поднять эту работу на новый уровень.

– Огромная плеяда белорусских деятелей искусства и культуры были подготовлены в этих стенах. Некоторые ушли от нас, а некоторые и сегодня украшают белорусскую культуру, – напоминает министр.

Их эстафету подхватят те, кто придет в эти стены 1 сентября.


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Фото: Юлия АНДРЕЕВА
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