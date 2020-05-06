Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила ее пресс-секретарь Анна Усачева.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС



Она уточнила, что глава Минкультуры продолжает работать удаленно. «Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — цитирует Усачеву ТАСС.

Ранее стало известно, что коронавирус был выявлен у премьер-министра России Михаила Мишустина. Исполняющим обязанности главы правительства назначен Андрей Белоусов.

Согласно последним данным, в Россия зарегистрировано 165 929 случаев заражения COVID-19, выздоровели 21 327 человек, умерли — 1537.



