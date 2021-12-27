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Министр культуры 5 января проведет личный прием граждан

Министр культуры Анатолий Маркевич проведет личный прием граждан 5 января. Такая информация размещена в Telegram-канале министерства.


Для участия в мероприятии необходимо предварительно записаться по номеру +375 (17) 203-75-74.
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Фото: Павел БОГУШ
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