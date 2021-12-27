Главная Министр культуры 5 января проведет личный прием граждан Опубликовано: 27.12.2021 16:36:00 970 Министр культуры 5 января проведет личный прием граждан Министр культуры Анатолий Маркевич проведет личный прием граждан 5 января. Такая информация размещена в Telegram-канале министерства. Для участия в мероприятии необходимо предварительно записаться по номеру +375 (17) 203-75-74. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Министерство культуры Маркевич Подготовил(а): Виктория ОРЕШКО Написать автору Фото: Павел БОГУШ Версия для печати Новости и статьи