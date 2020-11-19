Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит рабочий визит в Беларусь. Об этом проинформировала сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает БЕЛТА.
"25–26 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегии министерств иностранных дел России и Беларуси", – сообщила Мария Захарова.
По ее словам, программой визита также предусмотрены переговоры Сергея Лаврова с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.
Фото: ТАСС
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Министр иностранных дел России посетит Беларусь 25–26 ноября
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