Министр информации Йемена обвинил хуситов в атаке на аэропорт Адена

Министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни заявил, что атаку на аэропорт Адена, жертвами которой стали 27 человек, организовали сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), сообщает телеканал Sky News Arabia.
ТАСС напоминает, что три минометных снаряда разорвались сегодня в аэропорту Адена одновременно с прилетом министров нового правительства Йемена.
"Все члены правительства в порядке. Это подлая террористическая акция, совершенная мятежниками-хуситами при поддержке Ирана", – цитирует Sky News Arabia аль-Ирьяни.
Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид назвал произошедшее "вероломным терактом", заверив, что это нападение не помешает членам йеменского правительства выполнять свой долг и добиваться восстановления стабильности в стране. Правительство Йемена обратилось к международному сообществу с призывом "провести международное расследование" обстоятельств атаки.
Со своей стороны, как сообщает телеканал Al Arabiya, в политбюро хуситов опровергли информацию о причастности движения к инциденту. "Мы не имеем отношения к атаке в Адене и рассматриваем эти обвинения как еще одну попытку ввергнуть нас в корыстную борьбу", – говорится в заявлении йеменских мятежников.
Официальный представитель Южного переходного совета (ЮПС) Йемена Низар Хейсам сообщил, что новое правительство Йемена не собирается покидать Аден после теракта.
"Правительство не покинет Аден и будет выполнять свою работу, – отметил он. – Меры безопасности будут значительно усилены вокруг штаб-квартиры кабмина, и мы проведем консультации, чтобы найти способ ответить на этот теракт".
Хейсам считает, что к нападению причастны сторонники "Ансар Аллах" (хуситы) и местное крыло ассоциации "Братья-мусульмане". "За ним стоят враги Йемена – хуситы и "братья", – подчеркнул он, указав при этом, что до сих пор нет точных данных о числе погибших и пострадавших. – Больницы приняли десятки убитых и пострадавших. Никто из членов правительства не был ранен, жертвами стали работники аэропорта и гражданские лица, присутствовавшие там в момент теракта".
Новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре минувшего года между Южным переходным советом и признанными международным сообществом властями страны. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.
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Министр информации Йемена обвинил хуситов в атаке на аэропорт Адена
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Фото: РЕЙТЕР