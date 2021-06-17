Министр информации назначен представителем Правительства в органах управления МТРК "Мир"

Согласно документу Владимир Перцов назначен представителем Правительства в Межгосударственном координационном совете ЗАО "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир", а также полномочным представителем Беларуси на общем собрании акционеров данного общества.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.