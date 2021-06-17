Министр информации Владимир Перцов назначен представителем Правительства в органах управления МТРК "Мир". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 июня 2021 года № 339, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу Владимир Перцов назначен представителем Правительства в Межгосударственном координационном совете ЗАО "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир", а также полномочным представителем Беларуси на общем собрании акционеров данного общества.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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Министр информации назначен представителем Правительства в органах управления МТРК "Мир"
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