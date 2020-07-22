Министр информации Игорь Луцкий: на выборах нужно руководствоваться не эмоциями, а заботой о будущем

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Глава Мининформа поздравил полиграфистов с красивой датой – в этом году типография отмечает 100-летие:Министр вручил грамоты и награды лучшим работникам предприятия. Нагрудным знаком «Выдатнік друку Беларусі» отмечена мастер печатного цеха Евгения Серпикова – в типографии она трудится 42 года, начинала здесь ретушером.Игорь Луцкий также поделился своим видением текущей ситуации в стране:В Витебске журналисты местных и республиканских СМИ размещены в одном здании, и министру информации этот опыт понравился. По его мнению, дома прессы могли бы появиться и в других областных центрах. Что касается освещения предвыборной кампании, то Игорь Луцкий считает, что в средствах массовой информации достаточно публикаций для того, чтобы читатели и зрители могли сделать осознанный выбор: