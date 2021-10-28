Министр информации Беларуси подписал план сотрудничества на два года с Кабардино-Балкарией

Беларусь и Кабардино-Балкарская Республика заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах на 2022-2023 годы. Был подписан план мероприятий по реализации соглашения, сообщает ТАСС.
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Глава белорусской делегации министр информации Владимир Перцов отметил, что "результаты встречи будут понятны, когда хозяйствующие субъекты Республики Беларусь и Кабардино-Балкарии будут вести взаимовыгодные бизнес -отношения".
- Мы собрались для того, чтобы посетить, во-первых, предприятия КБР, достаточно современные. Мы увидели и нащупали точки соприкосновения, где мы можем взаимодополнить друг друга какими-то товарами и услугами, а время покажет, те мероприятия, которые мы наметили, и их плодотворная реализация будет лучшим доказательством сотрудничества, - подчеркнул он.
- В ходе рабочего заседания мы обсудили многие вопросы, по которым возможно объединить наши усилия. Это АПК, сфера туризма, наука, - сказал глава КБР Казбек Коков журналистам после церемонии подписания соглашения и заседания совместной рабочей группы. - Сегодня мы можем констатировать, что товарооборот с $3,4 млн в 2020 году увеличился и в 2021 году уже составил $3,7 млн. Все наши дальнейшие планы помогут в развитии бизнеса как Кабардино-Балкарии, так и Беларуси.
Он отметил, что соглашение "внесет огромную лепту в укрепление традиционных дружеских связей между народами Беларуси и Кабардино-Балкарии - это самое главное".
- Потому что наши народы связывает многовековая история, общая судьба и вот здесь я вкладываю огромный смысл - что мы сегодня идем по пути укрепления. Это, конечно, благодаря усилиям президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, - добавил Коков.