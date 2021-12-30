"Чудеса случаются": Селиверстов вручил подарки воспитанникам Детской деревни "Истоки"

Акция «Наши дети» стала в нашей стране доброй традицией, которая объединяет множество неравнодушных людей, готовых помочь детям, оказавшимся без внимания родителей, а также подарить минуты радости в предпраздничные дни. Сегодня министр финансов Юрий Селиверстов в рамках благотворительного мероприятия посетил ГУО «Детская деревня «Истоки».





Во время праздничного мероприятия Юрий Селиверстов обратил внимание:

– В этот день каждый ребенок ждет волшебства и подарков, без которых не бывает Нового года. И для нас, взрослых, самая большая радость, когда дети счастливы и улыбаются. В детскую деревню «Истоки» представители Министерства финансов приезжают уже не первый год и не только в канун Нового года, но каждое посещение этого места для нас особенное. Мы рады привносить в жизнь детей чувство праздника, создавать поводы для хорошего настроения.





Представители министерства подарили воспитанникам акустическую систему, компьютеры, настольные игры и игрушки. Чтобы Новый год стал для детей по-настоящему волшебным, Министерство финансов организовало им путешествие в сказку – в Беловежскую пущу к самому главному Деду Морозу.





– Эту замечательную акцию предложил Президент, и с каждым годом она находит все большую поддержку у наших граждан. Все ее ждут, ведь этот праздник действительно нужен взрослым не меньше, чем ребятам. В Год народного единства такая акция еще и подчеркивает нашу сплоченность в желании помочь тем, кто нуждается в особой заботе больше всех – нашим детям. Праздник – это дополнительный повод напомнить им, что чудеса случаются, – резюмировал Юрий Селиверстов.





Фото пресс-службы Министерства финансов

