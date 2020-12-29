В рамках акции «Наши дети» министр финансов Юрий Селиверстов и Елена Печень, заместитель министра финансов, навестили семьи ГУО «Детская деревня «Истоки» в поселке Опытный Минского района, в которых воспитывается 110 детей.
В праздничной программе было все для создания новогодней атмосферы: нарядная елка, волшебные феи, Дед Мороз и Снегурочка. 20 детей младшего возраста, а также ученики начальных классов пели, рассказывали стихи, делились своими мечтами и пожеланиями. И высокие гости вместе с ребятами вспомнили свое детство, любимые игрушки и новогодние блюда, поделились своими эмоциями от увиденного.
После праздника Юрий Селиверстов посетил несколько семей детской деревни, проживающих в благоустроенных домах усадебного типа. Преимуществ жизни у ребят в «Истоках» много. Здесь биологические братья и сестры могут расти в одной приемной семье. Дети находятся в любви, комфорте и безопасных условиях. Они видят классическую модель семьи, обретают навыки, необходимые для дальнейшей жизни в обществе, осваивают социальные роли, получают полноценное образование, посещают кружки и спортивные секции.
Гости приехали не с пустыми руками, а с коробками сладостей и очень ценным для ребятишек и приемных родителей подарком. Во дворе детской деревни появился вместительный микроавтобус. На нем воспитанники и педагоги смогут больше путешествовать, выезжать на природу и экскурсии.
Юрий Селиверстов сердечно поздравил участников торжества:
- Уважаемые ребята, желаю вам хорошего настроения и успехов в учебе. Главное, не болейте! В этот особенный год вы видели взрослых в масках, которые скрывали улыбки, и недоумевали, почему они так странно себя ведут… Желаю, чтобы в новом году вы открыли для себя много нового и видели только открытые лица взрослых. Растите счастливыми!
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Министр финансов Юрий Селиверстов принял участие в праздничной программе детской деревни «Истоки»
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