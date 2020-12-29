Министр финансов Юрий Селиверстов принял участие в праздничной программе детской деревни «Истоки»

В праздничной программе было все для создания новогодней атмосферы: нарядная елка, волшебные феи, Дед Мороз и Снегурочка. 20 детей младшего возраста, а также ученики начальных классов пели, рассказывали стихи, делились своими мечтами и пожеланиями. И высокие гости вместе с ребятами вспомнили свое детство, любимые игрушки и новогодние блюда, поделились своими эмоциями от увиденного.После праздника Юрий Селиверстов посетил несколько семей детской деревни, проживающих в благоустроенных домах усадебного типа. Преимуществ жизни у ребят в «Истоках» много. Здесь биологические братья и сестры могут расти в одной приемной семье. Дети находятся в любви, комфорте и безопасных условиях. Они видят классическую модель семьи, обретают навыки, необходимые для дальнейшей жизни в обществе, осваивают социальные роли, получают полноценное образование, посещают кружки и спортивные секции.Гости приехали не с пустыми руками, а с коробками сладостей и очень ценным для ребятишек и приемных родителей подарком. Во дворе детской деревни появился вместительный микроавтобус. На нем воспитанники и педагоги смогут больше путешествовать, выезжать на природу и экскурсии.Юрий Селиверстов сердечно поздравил участников торжества: