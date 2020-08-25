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  2. Министр финансов: все обязательства перед людьми будут выполнены

Министр финансов: все обязательства перед людьми будут выполнены

Об этом журналистам после доклада Президенту рассказал министр финансов Юрий Селиверстов:
 

– За семь месяцев 2020 года бюджет исполняется в запланированных параметрах. При этом по республиканскому бюджету есть определенные проблемы, связанные с поступлениями от крупных республиканских предприятий, которых коснулись ограничения в период пандемии. Недобор доходов в целом по республиканскому бюджету ожидается в размере порядка 3–4 миллиардов рублей.
 
Данный недобор доходов создает определенные трудности для финансирования расходов, заметил министр финансов:

– Но с учетом того, что у нас есть определенный объем остатков, сформированный в предыдущие годы, все социальные обязательства мы выполним. Что касается  заработной платы, поддержки ФСЗН, пенсий – все будет реализовано. Вместе с тем в такой ситуации необходимо, как не раз подчеркивал Глава государства, оптимизироваться  – от части расходов придется отказаться. Но все обязательства перед людьми по заработной плате и другие будут безусловно выполнены.
 
При этом местные бюджеты исполняются стабильно, добавил Юрий Селиверстов. Он также рассказал и об оставшихся выплатах по госдолгу:

– Платежи по валютным обязательствам составляют порядка 3,6 миллиарда долларов, 2 миллиарда мы уже выплатили. По графику должны заплатить еще около 1,6 миллиарда долларов. Работа идет в плановом порядке. В начале года часть долга мы рефинансировали. В проработке также есть сделки в том числе с российскими банками. Мы видим, что в полном объеме все платежи осуществим.

Юрий Селиверстов также ответил на вопрос о колебаниях цен на белорусские ценные бумаги в связи с политическими событиями в стране. По его словам, такие колебания на рынке есть всегда:

– Учитывая, что это длинные заимствования, все вернется в нормальное русло. Были факты, когда в течение дня цены резко возрастали или падали. Судить на моменте, как это будет дальше, сложно. В период пандемии все заимствования, например, резко выросли, никто их не осуществлял. Не думаю, что сегодняшняя ситуация будет сохраняться на протяжении какого-то особо долгого периода времени.
 
Прокомментировал министр и колебания на валютном рынке. В частности, он заметил, что расходы страны, привязанные к курсу доллара, будут несколько увеличиваться. При этом доходы экспортеров будут прирастать:
 
 С учетом того, что в данный момент мы осуществили большую часть взносов в уставные фонды международных организаций, на эти расходы колебания не повлияют. В долгосрочной перспективе экономических рисков здесь нет.

Фото: БЕЛТА
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