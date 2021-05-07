В эти дни вся страна отдает дань уважения поколению победителей, подарившему нам свободу и независимость. Тысячи людей стекаются к мемориалам и памятным местам, чтобы почтить память и выразить немую благодарность за совершенные подвиги.
Сегодня коллектив Министерства финансов во главе с министром Юрием Селиверстовым посетил мемориальный комплекс «Масюковщина». Собравшиеся возложили к мемориалу венок и цветы, почтили минутой молчания память солдат, не вернувшихся с войны.
В комментарии для журналистов Юрий Селиверстов подчеркнул, как важно чтить героев, мужественно защитивших страну:
– 9 Мая – это день памяти тех, кто погиб в Великой Отечественной войне, защищая Родину. Гражданский долг всех белорусов – прийти и почтить людей, которые воевали за наше будущее. Особую дань уважения принято отдавать в тех местах, где сложили головы десятки тысяч людей. Мы, Министерство финансов, тоже не можем остаться в стороне и высказываем свое глубокое почтение.
По словам Юрия Селиверстова, нам нужно помнить о событиях минувших лет, чтобы не повторять ошибок в будущем.
– События прошедших дней показывают, что люди забывают об этом, – уточнил министр финансов. – Все мероприятия должны происходить мирным путем. Память о том, что бывает, когда люди отходят от этих правил, остается в таких мемориалах, где гибли люди.
Фото Минфина
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Министр финансов возложил цветы к мемориалу «Масюковщина»
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