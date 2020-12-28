Министр финансов: в бюджете нет провалов или дыр

Чтобы не перекладывать влияние неблагоприятных внешних факторов на население, в следующем году бюджет сформирован с дефицитом в 4 миллиарда рублей. Его планируется покрыть в основном из остатков, которые образовались в период профицитных бюджетов прошлых лет. «, – прокомментировал источник финансирования дефицита Юрий Селиверстов. Но при этом отметил: проведена бюджетная консолидация., – заверил министр финансов. И добавил, что бюджет является «социально ориентируемым и таковым будет оставаться в ближайшие годы».