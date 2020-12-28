В бюджете нет провалов или дыр, заверил министр финансов Юрий Селиверстов во время встречи с журналистами. Между тем он признал, что охватившая мир эпидемия неблагоприятно сказалась на белорусской экономике. Соответственно, планируется в следующем году сокращение поступлений в бюджет. По оценкам Министерства финансов, казна получит приблизительно на миллиард меньше, чем в позапрошлом году. При этом из-за необходимости борьбы с коронавирусом увеличивается расходная часть.
Чтобы не перекладывать влияние неблагоприятных внешних факторов на население, в следующем году бюджет сформирован с дефицитом в 4 миллиарда рублей. Его планируется покрыть в основном из остатков, которые образовались в период профицитных бюджетов прошлых лет. «Живем сдержанно, остатки не проели», – прокомментировал источник финансирования дефицита Юрий Селиверстов. Но при этом отметил: проведена бюджетная консолидация. «Дополнительные расходы будут профинансированы в полном объеме», – заверил министр финансов. И добавил, что бюджет является «социально ориентируемым и таковым будет оставаться в ближайшие годы».
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Министр финансов: в бюджете нет провалов или дыр
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович