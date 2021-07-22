Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Сапраўдныя каштоўнасці
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Министр финансов рассказал подробности о предложениях в сфере налогообложения предпринимательской деятельности

Министр финансов рассказал подробности о предложениях в сфере налогообложения предпринимательской деятельности

Министр финансов Юрий Селиверстов, который докладывал на совещании у Президента о предложениях по изменению подходов в сфере налогообложения и ведения предпринимательской деятельности, рассказал журналистам подробности прошедшего мероприятия.


О налогообложении

 В частности, он отметил, что в свое время в стране были созданы условия для развития предпринимательства:

– От этого государство не отказывается и сейчас. Но в рамках создания условий с точки зрения налогообложения за определенное время появилось слишком много различных режимов. С одной стороны, они позволяют каким-то образом скрывать возможные доходы или «минимизировать» их, используя ряд инструментов. С другой стороны, необходимо обратить внимание на тех людей, которые занимали себя сами, не требуя от государства мер поддержки. Предприниматели работают на государство, но необходимо, чтобы вклад этих людей был соизмерим с тем, что государство тратит на государственные нужды. Особенно в условиях ковида.  

Юрий Селиверстов добавил: бизнесу, который работает честно, нужны простые и понятные условия: «зарегистрировался, заплатил налог – и нет никаких претензий»:

– Эти вопросы сегодня обсуждались. Наша задача – сделать так, чтобы добропорядочному плательщику стало еще проще вести свою предпринимательскую деятельность, чтобы режимы были простыми и понятным, а государству было просто и незатратно их администрировать.

По словам министра, работа над концепцией будет идти в течение 2021–2022 годов, чтобы с 2023 года «предложить четкие, ясные и понятные условия и в том числе увеличить вклад в государственную казну». Упор в концепции сделан на развитии самозанятых, а также цифровой платформы, которая позволит бизнесу быстро и удобно регистрироваться и осуществлять платежи.

– В целом концепция Президентом поддержана, сейчас необходимо сделать план мероприятий и корректировать нормативные акты, которые есть.

О работе индивидуальных предпринимателей и самозанятых

Что касается работы ИП в целом, министр отметил:

– Планируется, что виды деятельности, которыми будут заниматься ИП и самозанятые, будут определены Правительством, зафиксированы, и по этим видам деятельности будет идти работа. Чтобы не было вольного трактования вещей.

В качестве примера Юрий Селиверстов  привел случаи, когда наниматели берут по договору подряда ИП, за которого вносят платежи в ФСЗН, подоходный налог, в то время как сам предприниматель работает по упрощенной системе. В результате для ипэшника расходы минимизируются, а для государства возрастают.

– Чтобы таких случаев ухода не было, виды и случаи, когда предприниматель может работать как предприниматель, должны быть усовершенствованы.  Но это не значит, что ИП не будет вовсе, – подчеркнул министр финансов.

О возможности повышения налогов

В то же время Юрий Селиверстов уточнил: речь не идет об обязательном повышении налогов:  

– Речь идет о том, чтобы не повысить налог, а повысить участие.

В качестве примера он привел крупные агроусадьбы, владельцы которых сегодня платят две базовые величины в год, при этом они стали чуть ли не мини-отелями, стоимость номера в которых может быть гораздо выше этой суммы.

– В данном случае логичнее брать налог из выручки: чтобы понимать – вот выручка, это ты заработал, часть отдай государству. По такому пути и предлагается двигаться в концепции.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В российской деревне построили дом-трубу
Милиционер спас тонущего на Цнянском водохранилище ребенка
Петришенко: социальная безопасность и благополучие граждан – главные ориентиры государства
МИД РФ: беглая белорусская оппозиция делает все для раскачки ситуации в Беларуси
Петришенко: За последнее время мы стали свидетелями неоднократных информационных атак на нашу страну
БУТБ предложила белорусским диппредставительствам сотрудничество по развитию экспорта товаров
Фотофакт. Лето в гранд-каньоне на реке Хуанхэ
Петришенко: для белорусов внутренний туризм в настоящее время выгоден
Петришенко: для многих владельцев бизнеса и руководителей организаций пандемия стала стимулом перестроить свою работу
Петришенко: в стране ведется разработка государственной программы патриотического воспитания населения
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вершители судеб
Кудин передан российской стороной и доставлен в Беларусь – Генпрокуратура
В Сочи закрыли все пляжи из-за надвигающихся ливней
В Гродненской области появился комбайнер-тысячник
Петришенко: этап централизованного тестирования прошел в спокойной обстановке
Стало известно, чем занимается Михаил Ефремов в колонии
Mercedes-Benz планирует полностью перейти на электрокары в 2025 году
Сантин: Беларусь стала настоящей мишенью для коллективного Запада
Собираемся в лес: какую одежду выбрать, что взять собой и как вести себя, если заблудился
Токио, теннис, жара. В НОК рассказали, как прошли контрольные тренировки белорусских спортсменов перед стартом Олимпиады
Раскрыта внешность обновленного BMW 3-Series
мнение
Михаил КУЧКО
Хоть кол на голове теши
Ливерпуль исключили из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО
И все – на спортплощадке. Побывали на улице Молодежной в агрогородке Головачи Гродненского района
КГК Гомельской области получил более 30 обращений из-за грязной воды в жилых домах
Представитель «Талибана» заявил, что движение контролирует 90% границы Афганистана
Врач объяснил, почему у ребенка может возникнуть острый гастрит
Выяснилось, что кавалер подброшенной в Каменецкий военкомат медали «За отвагу» погиб при освобождении райцентра
Фотофакт. Татьяна Климович на тренировке накануне выступления на Олимпиаде
Литовский блогер: волну мигрантов сдерживали белорусские правоохранители, поэтому до Литвы просачивались единичные группы
В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления штаммов коронавируса. Она сможет находить «Дельту»
«Все свои – рядом»: для наркоманов в ремиссии прошел летний терапевтический кемпинг «ЦЗМ Беларусь – 2021»
мнение
Всеволод ШИМОВ
Куда дуют ветры с Острова свободы
В Токио за день до Олимпийских игр побит суточный рекорд по заболеваемости COVID-19
Сенатор Гедич о фильме «Страна для жести»: обыватели не очень искушены в политических баталиях, поэтому, возможно, не разбираются в намерениях людей, которые выдают себя за поборников чести и правды
Смерч в Черном море: огромный водяной столб прошел рядом с берегом в Сочи
Министра российского региона на турбазе избили неизвестные – он в коме
В Беларуси к 2030 году будет создан республиканский фонд хранения радиоактивных отходов
Азербайджан продлил особый карантинный режим до 1 сентября
Семь утонувших детей – и это только за неделю. Как избежать трагедии на водоемах?
Участники студенческого отряда «Нархоз» БГЭУ – об эмоциях после первой примерки бойцовки, планах на лето и задачах командира
Министр экономики рассказал подробности планируемой корректировки законодательства о создании и деятельности холдингов
С лаймом, бананом и какао: топ-7 самых вкусных и полезных летних смузи
мнение
Виктория КОХНО
Не ищите запасной выход
Министр финансов рассказал подробности о предложениях в сфере налогообложения предпринимательской деятельности
«Простите, нарушил». С сотрудниками Госавтоинспекции Минской области ловили на дорогах мотоциклистов-лихачей
«С вузом определились в 10-м классе». Кто и на какие специальности подавал документы в первый день приемной кампании
Авторы