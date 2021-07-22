Министр финансов рассказал подробности о предложениях в сфере налогообложения предпринимательской деятельности

О налогообложенииВ частности, он отметил, что в свое время в стране были созданы условия для развития предпринимательства:
– От этого государство не отказывается и сейчас. Но в рамках создания условий с точки зрения налогообложения за определенное время появилось слишком много различных режимов. С одной стороны, они позволяют каким-то образом скрывать возможные доходы или «минимизировать» их, используя ряд инструментов. С другой стороны, необходимо обратить внимание на тех людей, которые занимали себя сами, не требуя от государства мер поддержки. Предприниматели работают на государство, но необходимо, чтобы вклад этих людей был соизмерим с тем, что государство тратит на государственные нужды. Особенно в условиях ковида.
Юрий Селиверстов добавил: бизнесу, который работает честно, нужны простые и понятные условия: «зарегистрировался, заплатил налог – и нет никаких претензий»:
– Эти вопросы сегодня обсуждались. Наша задача – сделать так, чтобы добропорядочному плательщику стало еще проще вести свою предпринимательскую деятельность, чтобы режимы были простыми и понятным, а государству было просто и незатратно их администрировать.
По словам министра, работа над концепцией будет идти в течение 2021–2022 годов, чтобы с 2023 года «предложить четкие, ясные и понятные условия и в том числе увеличить вклад в государственную казну». Упор в концепции сделан на развитии самозанятых, а также цифровой платформы, которая позволит бизнесу быстро и удобно регистрироваться и осуществлять платежи.
– В целом концепция Президентом поддержана, сейчас необходимо сделать план мероприятий и корректировать нормативные акты, которые есть.
О работе индивидуальных предпринимателей и самозанятыхЧто касается работы ИП в целом, министр отметил:
– Планируется, что виды деятельности, которыми будут заниматься ИП и самозанятые, будут определены Правительством, зафиксированы, и по этим видам деятельности будет идти работа. Чтобы не было вольного трактования вещей.
В качестве примера Юрий Селиверстов привел случаи, когда наниматели берут по договору подряда ИП, за которого вносят платежи в ФСЗН, подоходный налог, в то время как сам предприниматель работает по упрощенной системе. В результате для ипэшника расходы минимизируются, а для государства возрастают.
– Чтобы таких случаев ухода не было, виды и случаи, когда предприниматель может работать как предприниматель, должны быть усовершенствованы. Но это не значит, что ИП не будет вовсе, – подчеркнул министр финансов.
О возможности повышения налоговВ то же время Юрий Селиверстов уточнил: речь не идет об обязательном повышении налогов:
– Речь идет о том, чтобы не повысить налог, а повысить участие.
В качестве примера он привел крупные агроусадьбы, владельцы которых сегодня платят две базовые величины в год, при этом они стали чуть ли не мини-отелями, стоимость номера в которых может быть гораздо выше этой суммы.
– В данном случае логичнее брать налог из выручки: чтобы понимать – вот выручка, это ты заработал, часть отдай государству. По такому пути и предлагается двигаться в концепции.
Фото: БЕЛТА