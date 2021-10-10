Министр финансов рассказал, что изменится для индивидуальных предпринимателей с нового года

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов рассказал о нововведениях в Налоговом кодексе в эфире программы «Контуры» на ОНТ.
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- Я думаю, что никто не испытывает особо позитивных чувств, когда они платят налоги и исполняют свои финансовые обязательства. Важно, чтобы все происходило на справедливых условиях. Чтобы не получалось так, что какая-то группа лиц или субъектов хозяйствования не платит налоги и не участвует в финансировании государственных расходах, - отметил Юрий Селиверстов.
Что изменится для индивидуальных предпринимателей:
- У индивидуальных предпринимателей с нового года кардинальных изменений не будет, потому что введение электронной платформы, на которую, как мы планируем, должна перейти основная часть ИП, работающих без наемных сотрудников, ожидается с 2023 года. Однако уже с 2022-го в законодательстве прописывается, что определенные категории предпринимателей могут зарегистрироваться как самозанятые. Расширятся виды деятельности, по которым они могут уплачивать единый налог, то есть их ждет переходный период. Также есть категория самозанятых, которые являются ремесленниками. Для них все останется, как есть, - резюмировал министр финансов.