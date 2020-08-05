Министр финансов: обеспечивается своевременное и полное финансирование расходных обязательств бюджета

Об этом сообщил во время встречи с журналистами министр финансов Юрий Селиверстов. Он также отметил, что все риски сконцентрированы на республиканском уровне:

– Это положительно сказывается на местных бюджетах, в которых сконцентрированы ключевые социальные обязательства, – констатировал министр финансов.

Доходы республиканского бюджета за 7 месяцев 2020 года составили 12,8 миллиарда рублей или 50,9 процента годового плана и 70,8 процента плана за девять месяцев. Снижение доходной части бюджета обусловлено ухудшением условий работы нефтехимического комплекса, а также из-за замедления деловой активности, спровоцированной вспышкой коронавируса. Так, по сравнению с прошлым годом поступления от вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты уменьшились более чем в пять раз и составили всего 175,6 миллиона рублей. Однако увеличились поступления от налога на добавленную стоимость (на 10,8 процента по сравнению с семью месяцами прошлого года) и от акцизов (на 7,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет роста ставок акцизов).

Таким образом, по итогам января – июля 2020 года дефицит республиканского бюджета сложился на уровне 1,4 миллиарда рублей. Он профинансирован за счет остатков средств республиканского бюджета прошлых лет, когда наблюдался профицит.