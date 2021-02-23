В январе 2021-го экономика Беларуси продемонстрировала рост. Об этом журналистам заявил перед началом заседания Совета Министров, где будут рассматриваться итоги социально-экономического развития Беларуси в 2020 году, министр экономики Александр Червяков. Он обратил внимание, что проблемы, которые были в прошлом году, перешли в этот год.
– В январе сфера услуг дала отрицательный результат. Тем не менее экономика в целом приросла более чем на 1 процент. Здесь особое влияние оказала промышленность.
Говоря о работе экономики страны в прошлом году Александр Червяков отметил, что уровень зарплаты вырос на 8 процентов.
– Причем в реальном выражении. Все это конечно – результат тех мер, которые были приняты Правительством и Главой государства.
При этом министр подчеркнул, что ряд отраслей остался в отрицательной зоне роста.
– В первую очередь это те отрасли, которые связаны со сферой услуг и обслуживанием человека. Здесь объективные причины. Были закрыты рынки. Нельзя было выехать за границу. Были ограничения в части безопасности. Поэтому что касается туризма, пассажирского транспорта, общепита – здесь мы имели отрицательные значения, и они отрицательно повлияли на экономику.
Фото: БЕЛТА
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Министр экономики: в январе 2021 года экономика Беларуси продемонстрировала рост
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