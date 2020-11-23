Министр архитектуры и строительства: строительная отрасль Беларуси продолжает динамично развиваться

Министр отметил, что рынки не открылись в том объеме, как ожидалось. Есть определенные ограничения по перемещению белорусских строителей – даже на рынок России.Что касается работы на внутреннем рынке и строительства жилья, то, по словам Руслана Пархамовича, темпы сохранились и продолжают наращиваться.