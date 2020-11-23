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Министр архитектуры и строительства: строительная отрасль Беларуси продолжает динамично развиваться

Строительная отрасль Беларуси продолжает динамично развиваться. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. По его словам, она продолжает демонстрировать положительные результаты.


– В частности, за десять месяцев года строительно-монтажные работы приросли на 104 процента к уровню прошлого года. Безусловно, негативный эффект от пандемии сказался на отрасли. И в первую очередь на экспорте товаров и услуг – он немного снизился.

Министр отметил, что рынки не открылись в том объеме, как ожидалось. Есть определенные ограничения по перемещению белорусских строителей – даже на рынок России.

– Вместе с тем начат ряд проектов в Калужской области, белорусские строители приступили к реализации проектов в Воронеже и Ленинградской области. Мы стремимся к тому, чтобы выйти на показатели 2019 года.

Что касается работы на внутреннем рынке и строительства жилья, то, по словам Руслана Пархамовича, темпы сохранились и продолжают наращиваться.

– Рассчитываем, что  стройотрасль будет продолжать развиваться в заданных параметрах. Безусловный приоритет – объемы строительства жилья.  И тут с удовлетворением отмечу, что планы остались неизменными. В этом году мы планируем возвести 4 миллиона квадратных метров жилья. Есть все предпосылки к тому, что эта задача будет выполнена. По результатам работы за 10 месяцев мы уже приблизились к отметке 82 процента от плана.

Полная версия интервью с министром архитектуры и строительства Русланом Пархамовичем выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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