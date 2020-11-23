Министр архитектуры и строительства: социальная направленность строительной отрасли сохранится

По словам министра, в предстоящей пятилетке одним из приоритетных направлений развития отрасли станет экспорт.Руслан Пархамович сообщил, что еще одно приоритетное направление отрасли – инновационность. По его словам, крайне важно идти в ногу с прогрессом.