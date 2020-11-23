Социальная направленность строительной отрасли Беларуси сохранится. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.
– Если говорить о внутреннем рынке, то социальная направленность строительной отрасли сохранится. Будем заниматься улучшением условий предоставления жилья, совершенствованием технологий. И безусловно, будем наращивать объемы строительства жилья.
По словам министра, в предстоящей пятилетке одним из приоритетных направлений развития отрасли станет экспорт.
– И в первую очередь экспорт строительных услуг и материалов. Важно, чтобы наши подведомственные организации и организации коммунальной формы собственности выезжали и зарабатывали валюту.
Руслан Пархамович сообщил, что еще одно приоритетное направление отрасли – инновационность. По его словам, крайне важно идти в ногу с прогрессом.
Полная версия интервью с министром архитектуры и строительства Русланом Пархамовичем выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.
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Министр архитектуры и строительства: социальная направленность строительной отрасли сохранится
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Фото: Алексей МАТЮШ