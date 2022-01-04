Министр архитектуры и строительства рассказал о том, как формируются цены на жилье в стране

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства, сегодня после встречи с Главой государства рассказал журналистам о ее итогах. В частности, одна из тем, которая обсуждалась, касалась цен на жилье. Министр отметил:
– С учетом нормативно-правовых актов, которые жестко регламентируют работу в жилищном строительстве, на мой взгляд, сегодня можно говорить о том, что цена на жилье очень лояльная. Тем более что у нас есть четкие поручения в Директиве № 8 о том, что соотношение стоимости 1 квадратного метра жилья с господдержкой не должно превышать среднемесячную заработную плату по стране. И по прошлому году это соотношение было не больше чем 0,9. В прошлых годах еще ниже – 0,84. Поэтому то, что касается строительства с господдержкой – абсолютный контроль.
Говоря о коммерческой недвижимости, Руслан Пархамович отметил, что в этом случае цену диктует рынок:
– И сегодня, к сожалению, мы наблюдаем спад инвестиционной активности, который виден везде, в том числе в квартирном бизнесе – и для государственных застройщиков, и для коммерческих. Цена же на коммерческое жилье зависит от того, как сформирована покупательская способность и насколько большой объем предложений на рынке.
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