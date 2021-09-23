Министр архитектуры и строительства: по итогам года стоимость одного квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой, не должна быть выше предельно допустимого значения в 1152,5 рубля

По итогам года стоимость одного квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой, не должна быть выше предельно допустимого значения в 1152,5 рубля. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.
— Для начала отмечу, что за январь — июнь этого года фактическая средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося с государственной поддержкой, составила 1109 рублей, а номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по республике — 1369,1 рубля. Показатель в целом по стране выполнен, коэффициент соотношения составил 0,81.
Министр напомнил, что стоимость квадратного метра жилья с господдержкой обеспечивается в установленных пределах за счет проведения комплексной оптимизации затрат по полному циклу строительства.
— Для снижения стоимости метра в многоквартирных жилых домах заказчиками ведется строительство по экономичным типовым или повторно применяемым проектам, закладывается минимальная прибыль застройщика. Благодаря цифровизации строительной отрасли формируется единая среда взаимодействия органов государственного управления, инвесторов, организаций строительной отрасли, эксплуатирующих организаций, граждан. Это позволит сократить сроки строительства, а следовательно, и его стоимость.
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