О состоянии дел в строительной отрасли сегодня во время соответствующего совещания во Дворце Независимости Главе государства доложил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович:
– В первом полугодии текущего года обеспечено наращивание объемов текущих строительно-монтажных работ на уровне 105,5 процента к соответствующему периоду прошлого года. Прирост к валовой добавленной стоимости по секции строительства за 6 месяцев составил 6 процентных пунктов. Обеспечено соотношение средней стоимости одного квадратного метра и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по стране на уровне 0,86. Средняя заработная плата строителя по стране составляет 1309 рублей. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 115,1 процента. В результате комплекса мер, направленного на снижение себестоимости выпускаемой продукции, по итогам первого квартала 2020 года уровень затрат сокращен на 3,5 процентного пункта. Также обеспечено снижение складских запасов. По итогам первого полугодия, введено в эксплуатацию 1,774 млн квадратных метров жилья. В том числе с господдержкой – 515 тысяч квадратных метров. 754 тысячи квадратных метров жилья – в сельских населенных пунктах.
Фото: БЕЛТА
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Министр архитектуры и строительства доложил Президенту о состоянии дел в отрасли
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