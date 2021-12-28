Министр антимонопольного регулирования и торговли Богданов с акцией «Наши дети» посетил минский Дом ребенка №1

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов с акцией «Наши дети» посетил минский Дом ребенка № 1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики, относящийся к системе здравоохранения.

К слову, МАРТ не первый год шефствует над Домом ребенка № 1, поэтому главный врач учреждения Светлана Тулупова ждала знакомых гостей. Взрослые вместе с детками подготовили представление.

– Всего у нас 55 воспитанников, 20 из них – из паллиативной группы, они в утреннике не участвовали. Делали его с детками, которым нет еще 3 лет. Эти малыши остались без попечения родителей, сироты, из семей, находящихся в социально опасном положении. По сути, сегодняшнее представление как в ясельной группе сада – недолгое, но душевное. Ведь каждый старался по мере своих возможностей, – ввела в курс дела Светлана Валерьевна.

Новый руководитель МАРТ Алексей Богданов с интересом посмотрел новогоднее представление, подготовленное детками вместе с сотрудниками Дома ребенка. А затем поблагодарил ребят за утренник, обратился и ко взрослым:

– Вы молодцы, ведь работаете с непростыми детьми. Желаю, чтобы их у вас было как можно меньше. Всем здоровья и благополучия в новом году!

Воспитанники получили сладкие подарки, а также горки в группы – для активного времяпрепровождения.





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