Министерству по чрезвычайным ситуациям выделят 2 миллиона рублей на авансовый платеж за комплект лопастей для авиации

Министерство финансов выделит 2 миллиона рублей из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. Деньги предназначены для государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения «Авиация» и пойдут на осуществление авансового платежа за приобретаемый комплект лопастей несущего винта 90-2901-00.Постановление вступает в силу со дня его принятия.