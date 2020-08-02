Министерству по чрезвычайным ситуациям из республиканского бюджета будет выделено 2 миллиона рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина № 455 от 30 июля 2020 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Министерство финансов выделит 2 миллиона рублей из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. Деньги предназначены для государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения «Авиация» и пойдут на осуществление авансового платежа за приобретаемый комплект лопастей несущего винта 90-2901-00.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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Министерству по чрезвычайным ситуациям выделят 2 миллиона рублей на авансовый платеж за комплект лопастей для авиации
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