Министерство здравоохранения запускает акцию «Новый год – домашний праздник», которая направлена на безопасное проведение новогодних праздников, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Цель предпраздничной акции – убедить общественность в необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии COVID-19. Носить маску, сохранять физическую дистанцию, следить за своим самочувствием, вести здоровый образ жизни – означает быть ответственным, заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. И такое ответственное поведение становится жизненной необходимостью во время длинных новогодних каникул», – говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
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Министерство здравоохранения запускает акцию «Новый год – домашний праздник»
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ