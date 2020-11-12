Министерство здравоохранения: в учреждениях образования Беларуси из-за ОРВИ отсутствуют от 1% до 11% учащихся

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БЕЛТА

В связи с вопросами по введению карантина в учреждениях образования, поступающими от родителей, в ведомстве сообщили, что решение о приостановлении образовательного процесса по причине заболеваний ОРВИ (в том числе гриппом и COVID-19) принимают местные исполнительные и распорядительные органы власти.В постановлении Минздрава от 30 октября 2020 № 92 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 217» отмечено, что в период регистрации ОРИ, в том числе гриппа и инфекции COVID-19, руководители учреждений обязаны информировать местные исполнительные и распорядительные органы об отсутствии 30% учащихся (от общего количества) в учреждении образования по причине болезни с целью принятия ими решения о приостановлении образовательного процесса.Минздравом разработаны «Методические рекомендации по организации образовательного процесса обучающихся в учреждениях образования в условиях распространения инфекции COVID-19». В каждом учреждении образования с учетом его вида должен быть разработан «План организационных и санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения инфекции, а также действий при выявлении заболевания COVID-19»., – говорится в сообщении Минздрава.