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Министерство здравоохранения установило единые размеры вознаграждений организаторов при госзакупках

В Беларуси установлены единые размеры вознаграждений организаторов при государственных закупках. Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения № 42 от 28 апреля 2021 года, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Фото: БЕЛТА

Согласно документу, единый размер вознаграждения организатора при государственной закупке медицинских изделий, запасных частей к ним установлен на уровне 0,54%, при госзакупке лекарственных средств и лечебного питания – 0,26%.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

С этой даты вступил в силу Указ № 494 от 29 декабря 2020 года "О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания". Им среди прочего предусмотрено, что Министерство здравоохранения по согласованию с Министерством финансов ежегодно будут устанавливать единый размер вознаграждения организатора.

Принятие указа позволило сохранить систему закупок в здравоохранении, когда учреждения здравоохранения имеют право как проводить процедуры государственных закупок самостоятельно, так и приобретать медицинские изделия, лекарственные средства и лечебное питание через организатора с учетом ряда особенностей.
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