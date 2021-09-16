Министерство здравоохранения приостановило работу двух лабораторий из-за некачественного выполнения ПЦР-тестов

В Министерстве здравоохранения напомнили, что летом текущего года в стране были проведены проверки качества выполнения ПЦР-тестов лабораториями Беларуси. Проверку осуществили специалисты лабораторной службы республиканского уровня.В двух лабораториях комиссия выявила существенные недостатки в организации работы, влиявшие на качество и достоверность получаемых результатов. Руководители этих учреждений были приглашены в Министерство здравоохранения. На совещании им озвучили недостатки и дали время на устранение. Помимо того, руководители учреждений были предупреждены о том, что, учитывая значимость исследований, выявленные недостатки могут привести к приостановке деятельности учреждений. Было рекомендовано устранить недочеты и принять необходимые меры по их недопущению в дальнейшем.Однако во время итоговой проверки этих лабораторий специалисты вновь выявили недостатки, в связи с чем коллегия Министерства здравоохранения решила приостановить деятельность двух учреждений до устранения нарушений и организации работы для получения качественных и достоверных результатов.