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  2. Министерство здравоохранения приостановило работу двух лабораторий из-за некачественного выполнения ПЦР-тестов

Министерство здравоохранения приостановило работу двух лабораторий из-за некачественного выполнения ПЦР-тестов

Минздрав приостановил работу двух лабораторий, выполняющих ПЦР-тесты на коронавирус нового типа, сообщают в Telegram-канале ведомства.


В Министерстве здравоохранения напомнили, что летом текущего года в стране были проведены проверки качества выполнения ПЦР-тестов лабораториями Беларуси. Проверку осуществили специалисты лабораторной службы республиканского уровня. 

В двух лабораториях комиссия выявила существенные недостатки в организации работы, влиявшие на качество и достоверность получаемых результатов. Руководители этих учреждений были приглашены в Министерство здравоохранения. На совещании им озвучили недостатки и дали время на устранение. Помимо того, руководители учреждений были предупреждены о том, что, учитывая значимость исследований, выявленные недостатки могут привести к приостановке деятельности учреждений. Было рекомендовано устранить недочеты и принять необходимые меры по их недопущению в дальнейшем. 

Однако во время итоговой проверки этих лабораторий специалисты вновь выявили недостатки, в связи с чем коллегия Министерства здравоохранения решила приостановить деятельность двух учреждений до устранения нарушений и организации работы для получения качественных и достоверных результатов.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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