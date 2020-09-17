Министерство здравоохранения получило документы для клинических испытания российской вакцины против COVID-19

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БЕЛТА

Ведущими специалистами Министерства здравоохранения Беларуси проводятся работы по экспертизе документов многоцентрового клинического испытания комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «Гам-КОВИД-Вак» производства ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России. В состав экспертной группы входят специалисты УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», а также ведущие специалисты в области эпидемиологии и инфекционных болезней., – проинформировали в пресс-службе Минздрава.Исследование вакцины планируется провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне. Данное испытание будет частью крупномасштабного исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак», проводимого на территории РФ.Планируется, что в Беларуси в исследование будет включено около 100 участников.Желающие принять участие в вакцинации могут подавать заявки на сайтах организаций здравоохранения, которые выбраны в качестве исследовательских центров:УЗ «1-я центральная районная клиническая поликлиника Центрального района г. Минска»;УЗ «4-я городская поликлиника» г. Минска;УЗ «5-я городская клиническая поликлиника» г. Минска;УЗ «14-я центральная районная поликлиника Партизанского района г. Минска»;УЗ «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района» г. Минска;УЗ «28-я районная поликлиника» г. Минска;УЗ «Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница»;УЗ «Витебская областная клиническая больница».