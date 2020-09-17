Министерство здравоохранения получило документы для клинических испытания российской вакцины против COVID-19

Минздрав Беларуси получил пакет документов для проведения клинического испытания вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Фото: архив БЕЛТА
Ведущими специалистами Министерства здравоохранения Беларуси проводятся работы по экспертизе документов многоцентрового клинического испытания комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «Гам-КОВИД-Вак» производства ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России. В состав экспертной группы входят специалисты УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», а также ведущие специалисты в области эпидемиологии и инфекционных болезней.
"При выполнении экспертных работ будет оценена возможность получения в ходе клинического испытания достоверных данных об эффективности и безопасности вакцины в соответствии с представленным протоколом исследования, а также этические вопросы проведения испытания, вопросы защиты прав и безопасности участников испытания", – проинформировали в пресс-службе Минздрава.
Исследование вакцины планируется провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне. Данное испытание будет частью крупномасштабного исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак», проводимого на территории РФ.
Планируется, что в Беларуси в исследование будет включено около 100 участников.
Желающие принять участие в вакцинации могут подавать заявки на сайтах организаций здравоохранения, которые выбраны в качестве исследовательских центров:
УЗ «1-я центральная районная клиническая поликлиника Центрального района г. Минска»;
УЗ «4-я городская поликлиника» г. Минска;
УЗ «5-я городская клиническая поликлиника» г. Минска;
УЗ «14-я центральная районная поликлиника Партизанского района г. Минска»;
УЗ «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района» г. Минска;
УЗ «28-я районная поликлиника» г. Минска;
УЗ «Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница»;
УЗ «Витебская областная клиническая больница».
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Министерство здравоохранения получило документы для клинических испытания российской вакцины против COVID-19
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