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Министерство здравоохранения опубликовало контактные данные для тех, кто переболел COVID-19 и хочет стать донором плазмы

Контактные данные для тех, кто переболел коронавирусом нового типа и хочет стать донором плазмы, опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения. Ниже приводим список контактов.

Фото: БЕЛТА

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Заместитель директора Лариса Михайловна Гущина: +375172898656; +375297705753;

Телефоны Единого донорского центра: +375293628293; +375172898484; +375172898643; +375172890108;

Городской центр трансфузиологии УЗ «Городская клиническая больница № 6»: 80172395913; +375291909748;

Витебск: 80212240380;

Гомель: 80232539832; 80232539814;

Брест: 80162285381;

Могилев: 80222257422;

Гродно: 80152315404;

Молодечно: 80176754735.
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