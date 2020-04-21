Контактные данные для тех, кто переболел коронавирусом нового типа и хочет стать донором плазмы, опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения. Ниже приводим список контактов.
Фото: БЕЛТА
РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Заместитель директора Лариса Михайловна Гущина: +375172898656; +375297705753;
Телефоны Единого донорского центра: +375293628293; +375172898484; +375172898643; +375172890108;
Городской центр трансфузиологии УЗ «Городская клиническая больница № 6»: 80172395913; +375291909748;
Витебск: 80212240380;
Гомель: 80232539832; 80232539814;
Брест: 80162285381;
Могилев: 80222257422;
Гродно: 80152315404;
Молодечно: 80176754735.
Опубликовано:
91
Министерство здравоохранения опубликовало контактные данные для тех, кто переболел COVID-19 и хочет стать донором плазмы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Загрузка...