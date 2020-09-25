Министерство здравоохранения напомнило о правильном использовании маски для защиты от инфекций

Перед тем как надеть маску, нужно обработать руки антисептическим (дезинфицирующим) средством или вымыть с мылом. Удерживая маску за завязки или резинки, вплотную поднести к лицу белой стороной внутрь и фиксировать завязками (резинками) в положении, когда полностью прикрыта нижняя часть лица – и рот, и нос. Затем придать нужную форму гибкой полоске (носовому зажиму), обеспечивая плотное прилегание маски к лицу.Снимая маску, следует удерживать ее за завязки (резинку), не прикасаясь к передней части маски. Снятую маску нужно положить в пакет, закрыть и выбросить в контейнер для отходов. После этого вымыть руки с мылом или обработать антисептическим (дезинфицирующим) средством., – призвали в министерстве.