Министерство здравоохранения напомнило о правильном использовании маски для защиты от инфекций, в том числе от COVID-19. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.
Перед тем как надеть маску, нужно обработать руки антисептическим (дезинфицирующим) средством или вымыть с мылом. Удерживая маску за завязки или резинки, вплотную поднести к лицу белой стороной внутрь и фиксировать завязками (резинками) в положении, когда полностью прикрыта нижняя часть лица – и рот, и нос. Затем придать нужную форму гибкой полоске (носовому зажиму), обеспечивая плотное прилегание маски к лицу.
Снимая маску, следует удерживать ее за завязки (резинку), не прикасаясь к передней части маски. Снятую маску нужно положить в пакет, закрыть и выбросить в контейнер для отходов. После этого вымыть руки с мылом или обработать антисептическим (дезинфицирующим) средством.
"При появлении симптомов респираторного заболевания (повышение температуры тела, кашель, одышка, насморк и так далее) соблюдайте домашнюю самоизоляцию, избегая контактов с членами семьи, вызывайте врача", – призвали в министерстве.
Опубликовано:
846
Министерство здравоохранения напомнило о правильном использовании маски для защиты от инфекций
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ