Министерство здравоохранения Беларуси актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи коронавирусной инфекции. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ведомства.
Список актуализирован в соответствии с принятыми критериями: с учетом эпидемиологических рисков, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также ответных мер в стране.
Из перечня исключен Узбекистан. А внесены пять государств, которые ранее были исключены: Испания, Черногория, Израиль, Андорра и Мальта. В них на протяжении последних трех недель заболеваемость выше 50 случаев на 100 тысяч населения.
Фото: БЕЛТА
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Министерство здравоохранения актуализировало перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19
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