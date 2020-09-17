Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр инструктировал федеральных прокуроров на местах жестче обходиться с участниками протестов, которые сопровождаются насилием, вплоть до обвинения их в заговоре с целью совершения государственного переворота. Соответствующую информацию распространила газета The Wall Street Journal.
Источники издания изложили содержание служебного совещания Барра, состоявшегося на минувшей неделе в режиме телеконференции. Глава Минюста США во время совещания предупредил подчиненных о возможности усиления протестов по всей стране по мере приближения выборов 3 ноября. Министр убеждал прокуроров поступать с отдельными участниками акций, перерастающих в массовые беспорядки, по всей строгости закона. Такой подход позволяет предъявлять обвинения в нарушении федеральных законов, а не законов штата или округа.
Согласно публикации, Уильям Барр на совещании перечислил дополнительные нормативные акты, которые позволяют обвинять упомянутых выше лиц в заговоре против государства или попытке государственного переворота. В качестве примера называют случаи нападения на сотрудников компетентных органов США при исполнении, пишет ТАСС.
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Министерство юстиции США хочет приравнять манифестантов к организаторам госпереворотов
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Фото: РЕЙТЕР