Министерство спорта и туризма: замена государственного флага возмутительна и недопустима

В Латвии продолжается чемпионат мира по хоккею. Накануне на одной из центральных улиц Риги, где расположены флаги стран – участниц турнира, Государственный флаг Республики Беларусь был заменен на флаг с незарегистрированной символикой. В связи с инцидентом Министерство спорта и туризма направило официальное письмо в адрес Министерства образования и науки Латвийской Республики, в котором сказано:



«Спортивная общественность Республики Беларусь и Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, как орган государственного управления в сфере физической культуры и спорта, считают возмутительной и недопустимой замену Государственного флага Республики Беларусь, представленного среди флагов стран – участниц чемпионата мира по хоккею, проходящего в настоящее время в столице Латвии Риге, на флаг с незарегистрированной символикой.



Согласно информации, опубликованной в СМИ, в смене флагов приняли участие мэр г. Риги Мартиньш Станис и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.



Герб, флаг и гимн Республики Беларусь – это не просто символы, это визитная карточка миролюбивой политики нашей страны, чей авторитет бесспорно признан на международной арене, в том числе как одного из учредителей Организации Объединенных Наций.



В соответствии с Конституцией Республики Беларусь государственные символы нашей страны утверждены Всенародным референдумом и не могут быть изменены с соблюдением иной процедуры.



Неуважение к государственным символам Республики Беларусь со стороны официальных лиц Латвийской Республики свидетельствует об отсутствии уважения к воле белорусского народа, нарушает принципы международного права и является недопустимым в дипломатической практике.



Спорт всегда был вне политики, объединял людей и пропагандировал уважение к соперникам и честную борьбу. Тем большее недоумение вызывают действия официальных лиц Латвийской Республики и молчаливое согласие с их действиями спортивных функционеров Латвии.



В этой связи Министерство спорта и туризма Республики Беларусь настаивает на использовании при проведении чемпионата мира по хоккею официальной государственной символики Республики Беларусь и требует от организаторов мероприятия немедленного устранения допущенных нарушений».



По информации Министерства спорта и туризма