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Министерство спорта и туризма: за границей еще находятся более 1,2 тысячи белорусских туристов

Десять дней назад за пределами Беларуси было около восьми тысяч белорусских туристов. Однако благодаря совместным усилиям Министерства спорта и туризма, МИД, Министерства транспорта и коммуникаций, туристических компаний и союзов, постоянным контактам с российской стороной удалось возвратить в Беларусь абсолютное большинство наших граждан, сообщается в аккаунте Министерства спорта и туризма в социальной сети Facebook.

Фото: pixabay.com

Согласно сведениям, которые были получены ведомством от белорусских туристических компаний, сейчас за пределами нашей страны находятся 1237 граждан Беларуси, которые заключали договоры об оказании туруслуг, то есть организованных туристов. 

Сегодня ночью из Египта должны прилететь еще 162 гражданина Беларуси. График возвращения из Египта полностью соблюдается.

«Самая сложная ситуация сложилась с туристами, которые отдыхают в Индии (штат Гоа) и Шри-Ланке. Тем не менее определенных результатов уже удалось достичь. Так, по договоренности с украинской стороной сегодня рейсом Коломбо — Киев авиакомпании SkyUp в украинскую столицу вылетели восемь граждан Беларуси. Планируется, что в 00.25 самолет приземлится в Киеве, после чего наши соотечественники, покинув Украину, смогут добраться до Беларуси», — поделились оперативной информацией в Министерстве спорта и туризма.
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