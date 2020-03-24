Министерство спорта и туризма: за границей еще находятся более 1,2 тысячи белорусских туристов

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Согласно сведениям, которые были получены ведомством от белорусских туристических компаний, сейчас за пределами нашей страны находятся 1237 граждан Беларуси, которые заключали договоры об оказании туруслуг, то есть организованных туристов.Сегодня ночью из Египта должны прилететь еще 162 гражданина Беларуси. График возвращения из Египта полностью соблюдается.— поделились оперативной информацией в Министерстве спорта и туризма.