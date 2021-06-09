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  2. Министерство промышленности Беларуси рассматривает Азиатский регион как один из ключевых для поставок продукции

Министерство промышленности Беларуси рассматривает Азиатский регион как один из ключевых для поставок продукции

Об этом заявил журналистам заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик на проходившем в посольстве Беларуси в Москве Белорусско-азиатском форуме, передает корреспондент БЕЛТА.


"Азиатский регион имеет одно из ключевых значений для развития торгово-экономических отношений предприятий Минпрома, – сказал Дмитрий Харитончик. – Мы видим огромный потенциал в Азиатском регионе, поскольку входящие в него страны показывают очень хороший рост экономики. И мы видим, что продукция наших предприятий может быть очень востребована на этом рынке".

Вместе с тем он отметил недостаточно высокий уровень торговли продукцией белорусской промышленности со странами Азии. "К примеру, в прошлом году экспорт составил более $ 280 млн, в этом году темпы пока немного ниже: мы понимаем, что есть определенные обстоятельства, связанные с ковидом, – констатировал он. – Но мы видим, что задел, который есть по договорам между нашими предприятиями и азиатскими потребителями, позволит нивелировать это имеющееся пока отставание и выйти как минимум на уровень прошлого года".

"Еще раз подчеркну: потенциал Азиатского региона очень высок. Наши основные экспортеры – это в первую очередь Белорусский автомобильный завод, Белорусская металлургическая компания, хорошие возможности для расширения поставок имеют МАЗ, МТЗ, "АМКОДОР" и другие предприятия", – добавил Дмитрий Харитончик.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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