Об этом заявил журналистам заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик на проходившем в посольстве Беларуси в Москве Белорусско-азиатском форуме, передает корреспондент БЕЛТА.
"Азиатский регион имеет одно из ключевых значений для развития торгово-экономических отношений предприятий Минпрома, – сказал Дмитрий Харитончик. – Мы видим огромный потенциал в Азиатском регионе, поскольку входящие в него страны показывают очень хороший рост экономики. И мы видим, что продукция наших предприятий может быть очень востребована на этом рынке".
Вместе с тем он отметил недостаточно высокий уровень торговли продукцией белорусской промышленности со странами Азии. "К примеру, в прошлом году экспорт составил более $ 280 млн, в этом году темпы пока немного ниже: мы понимаем, что есть определенные обстоятельства, связанные с ковидом, – констатировал он. – Но мы видим, что задел, который есть по договорам между нашими предприятиями и азиатскими потребителями, позволит нивелировать это имеющееся пока отставание и выйти как минимум на уровень прошлого года".
"Еще раз подчеркну: потенциал Азиатского региона очень высок. Наши основные экспортеры – это в первую очередь Белорусский автомобильный завод, Белорусская металлургическая компания, хорошие возможности для расширения поставок имеют МАЗ, МТЗ, "АМКОДОР" и другие предприятия", – добавил Дмитрий Харитончик.
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Министерство промышленности Беларуси рассматривает Азиатский регион как один из ключевых для поставок продукции
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