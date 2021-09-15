Министерство по налогам и сборам опровергло информацию о рассылке для ИП от имени налоговых органов

Подробности сообщают на сайте министерства.
«В сети интернет отдельными ресурсами распространена информация о том, что якобы от имени налоговых органов индивидуальным предпринимателям приходит рассылка о необходимости регистрации юридического лица для осуществления предпринимательской деятельности», – говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что данная информация является недостоверной. «Никакая рассылка с подобной информацией налоговыми органами не осуществлялась», – добавили в ведомстве.
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