Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.95
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Министерство по налогам и сборам опровергло информацию о рассылке для ИП от имени налоговых органов

Министерство по налогам и сборам опровергло информацию о рассылке для ИП от имени налоговых органов

Подробности сообщают на сайте министерства.


«В сети интернет отдельными ресурсами распространена информация о том, что якобы от имени налоговых органов индивидуальным предпринимателям приходит рассылка о необходимости регистрации юридического лица для осуществления предпринимательской деятельности», – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что данная информация является недостоверной. «Никакая рассылка с подобной информацией налоговыми органами не осуществлялась», – добавили в ведомстве. 

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы