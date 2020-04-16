Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+10 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Министерство образования рассказало о ресурсах для удаленного обучения школьников

Министерство образования рассказало о ресурсах для удаленного обучения школьников

Директор Национального института образования Министерства образования Валентина Гинчук рекомендует для удаленного обучения школьников использовать максимум ресурсов, имеющихся сегодня. Как организовать обучение, Валентина Гинчук рассказала сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.


В первую очередь для обучения надо использовать школьные учебники, которые изданы по всем предметам для всех классов. В них отражен весь материал в соответствии с учебными программами. Электронные версии учебных пособий размещены на национальном образовательном портале в бесплатном доступе.

Помимо учебников есть атласы, контурные карты, рабочие тетради на печатной основе, другие пособия. Их тоже нужно задействовать при организации самостоятельной работы. Издательства, которые делают рабочие тетради на печатной основе, предоставили бесплатный доступ к рабочим тетрадям в той части, которая касается четвертой четверти.

Есть и электронные учебные ресурсы. Они размещены на национальном образовательном портале на платформе Moodle. По данным на 1 апреля для их использования зарегистрированы почти 54 тысячи пользователей. Из них 14 тысяч — педагоги, остальные — учащиеся.


"На национальном образовательном портале есть и другие учебные издания, разработанные ранее по программе комплексной информатизации, есть звуковые приложения к учебным пособиям по иностранным языкам", — пояснила Валентина Гинчук.

Учителя имеют право и возможность разработать свои дополнительные материалы, используя информационно-коммуникационные технологии. "В помощь учителю подготовлены перечни интернет-сервисов, которые можно использовать для разработки интерактивного контента, организации взаимодействия с учащимся, видеотрансляции учебных материалов, организации обратной связи с учащимся", — рассказала директор Национального института образования.

Эти рекомендации вместе с перечнями сервисов размещены на национальном образовательном портале. Методические подсказки, как работать с этими сервисами, и рекомендации можно найти на портале в разделе "Дистанционный всеобуч" для педагогов. Там же будет открыта рубрика "Из опыта работы педагогов". "Мы знаем, что в регионах ведется большая работа по разработке электронных образовательных ресурсов. У учителей есть много наработок, свои сайты и блоги. В разделе "Из опыта работы педагогов" мы разместим ссылки на эти сайты и блоки, чтобы другие учителя могли воспользоваться этими наработками и правильно организовать учебный процесс", — отметила Валентина Гинчук.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Стрим-экскурсия по оружейным палатам Мирского замка
В Минске три пациентки с COVID-19 родили здоровых детей
Рунец: в условиях пандемии критически важно не допустить разрыва производственных цепочек в ЕАЭС
Распалась российская группа MBAND
75-летию Великой Победы посвящается: Минский областной комитет БРСМ подвел итоги конкурса буктрейлеров
В Чехии впервые за месяц никто не умер от COVID-19
Минобразования решает, как доплачивать учителям, работающим дистанционно
Что такое отвага и где ее искать. Спектакль «Тигренок Петрик» на театральной неделе с «СБ»
Брестская областная организация Белорусского союза женщин передала медикам 180 продуктовых наборов
Совместной продукцией в ЕАЭС будет считаться произведенная с участием двух и более стран союза
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хоть кол на голове теши
Старовойтова: использование электронных дневников и журналов — решение школы и родителей
Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий на удаленке
Минобразования: около 40 процентов учеников готовы прийти в школы, для остальных возможно удаленное обучение
Министерство образования рассказало о ресурсах для удаленного обучения школьников
В БНТУ начали печатать защитные экранные маски и системы для подачи и увлажнения кислорода
Виртуальные болельщики и онлайн-турниры – как атлеты и организаторы турниров переживают приостановку соревнований
Педагоги из Горок пошили 350 масок для медиков
Не больнее, чем прививка. Мы узнали, как проходит процедура чипирования животных
Конкурс "Дети - цветки жизни!". Голосование
В Палате представителей ратифицировали протокол об увеличении для Беларуси норматива по ввозным таможенным пошлинам в ЕАЭС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Аналитическая диарея
Авторы
СКАНИРУЙТЕ