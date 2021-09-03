Министерство обороны России отметило поисковиков историко-патриотического клуба «Виккру» ведомственными наградами

Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Этим принципом в своей деятельности уже 25 лет руководствуются представители Могилевского областного историко-патриотического клуба «Виккру». Поисковики продолжают свои вахты памяти: поднимают останки бойцов Красной армии, восстанавливают их имена, со всеми почестями проводят перезахоронения. Эта большая работа не может быть незамеченной. Сегодня в Музее истории Могилева прошла торжественная церемония вручения медалей Министерства обороны Российской Федерации «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» и знаков отличия «За отличие в поисковом движении» III степени. Такими высокими ведомственными наградами отмечено семь поисковиков.







– Медали за увековечение памяти погибших защитников отечества, поисковую работу – знак благодарности клубу «Виккру», – отметил атташе Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Максим Томихин. – Поисковое направление очень важно для обеих стран. Представители России и Беларуси активно взаимодействуют в этом вопросе. В Россию довольно часто поступают запросы о посещении мест боев для поисковых работ. Мы всегда их одобряем. Так происходит и в обратном направлении.







Медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» награждены руководитель историко-патриотического клуба «Виккру» Николай Борисенко и участник клуба Сергей Порозов. Знаком отличия «За отличие в поисковом движении» III степени награждены Евгений Бацанов, Сергей Беспанский, Андрей Прудников, Анатолий Даронин, Илья Триханов.

– Особенно сегодня, когда предпринимаются попытки переписать историю, очень важно не допустить фальсификаций, – считает начальник управления главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома Олег Коропов. – Мы, белорусы и россияне, воевали бок о бок. В том числе здесь, на Буйничском поле. Для того, чтобы отстоять нашу независимость, общее пространство. Та работа, которую делает клуб «Виккру», устанавливая десятки, сотни имен погибших в войне, стоит золотых букв нашей истории. Особенно приятно, что к этому делу приобщается молодежь, учащиеся. Они – настоящие патриоты.







Среди награжденных – бессменный руководитель клуба «Виккру» Николай Борисенко. Он поблагодарил за высокую оценку российскую сторону:

– Столь высокие награды не так часто радуют поисковиков. В Беларуси аналог подобной награды – нагрудный знак «За актыўны пошук». Он очень почетный. Его носят около десятка наших поисковиков из 150. Теперь ряды пополнились, некоторые получили высшую награду.

Николай Сергеевич отметил, что подавляющее большинство воинских формирований в годы войны пришло в Могилевскую область из России.





– Это важно для наших стран, это то, что нас объединяет. Работая на территории Могилевской области, мы находим останки не только белорусов. Это бойцы разных национальностей. Нам удалось выиграть эту войну, устоять только благодаря единению братских народов. За нашим единством будущее: мы вместе победим любого агрессора, любого врага, – считает руководитель клуба «Виккру».

Татьяна БИЗЮК

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