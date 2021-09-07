Министерство обороны проводит проверку по факту гибели военнослужащего срочной службы

Оборонное ведомство нашей страны начало проверку по факту гибели военнослужащего срочной службы в 72-м объединенном учебном центре. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Министерства обороны.
По предварительным данным, в ходе занятий по огневой пoдготовке в результате неoсторожного обращения с оружием военнoслужащий нанес себе oгнестрельное ранение.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
Министерство обороны выразило соболезнования семье военнослужащего и заявило, что окажет его родным и близким необходимую помощь.