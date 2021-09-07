Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Министерство обороны проводит проверку по факту гибели военнослужащего срочной службы

Министерство обороны проводит проверку по факту гибели военнослужащего срочной службы

Оборонное ведомство нашей страны начало проверку по факту гибели военнослужащего срочной службы в 72-м объединенном учебном центре. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Министерства обороны. 


По предварительным данным, в ходе занятий по огневой пoдготовке в результате неoсторожного обращения с оружием военнoслужащий нанес себе oгнестрельное ранение. 

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. 

Министерство обороны выразило соболезнования семье военнослужащего и заявило, что окажет его родным и близким необходимую помощь.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы