Завершается ежегодный творческий конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси, патриотического воспитания населения, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства нашей страны.
Фото: архив БЕЛТА
Для подведения итогов конкурса принимаются материалы, размещенные в республиканской и региональной периодической печати, а также теле-, радиоматериалы, вышедшие в эфир с 1 февраля текущего года.
Участниками конкурса могут быть представители государственных СМИ, зарегистрированных в Министерстве информации.
Конкурсные материалы необходимо представить в Министерство обороны до 22 января 2021 года по адресу: 220034 Ф-2 г. Минск, ул. Коммунистическая, 1, главное управление идеологической работы с пометкой «Конкурс на лучшую публикацию».
Телефоны для справок: 8 (017) 297-15-36, 297-28-47, 389-21-36; электронный адрес: press@mod.mil.by.
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Министерство обороны продолжает прием конкурсных работ на лучшее освещение в СМИ темы развития Вооруженных Сил
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