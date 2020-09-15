Министерство обороны: Польша и Литва внесли вклад в дестабилизацию ситуации в Беларуси

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Министерство обороны

, – говорится в статье.При этом Польша, по словам Олега Воинова, пытается вести себя с позиции "центра консолидации усилий по обеспечению безопасности в регионе"., – отметил он.Что касается Литвы, по складывающемуся впечатлению, она идет на поводу у более сильных в политическом и экономическом плане государств и становится их рупором, уверен помощник министра. Так, эта страна в нынешних сложных условиях пошла на обострение отношений, на провокацию, безосновательно обвинив Беларусь в нарушении литовского воздушного пространства. При этом никаких данных объективного контроля в доказательство своей позиции литовская сторона не представила.К главам этих государств в стремлении выступить посредниками в урегулировании ситуации в Беларуси и "подсказать" руководству страны "правильные и эффективные" шаги присоединились и политики братской Украины., – добавил Олег Воинов.Он не исключил тот факт, что проблемы в политической сфере повлияют на состояние международного военного сотрудничества, несмотря на то, что с теми же Польшей и Литвой некоторые мероприятия тактического уровня на сегодня сохраняются.