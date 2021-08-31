Министерство обороны Беларуси и делегация вооруженных сил Пакистана обсудили направления сотрудничества

На встрече обсудили основные направления двустороннего военного сотрудничества, отметили наличие значительных перспектив в областях, которые представляют интерес для обеих сторон.Во время визита пакистанская делегация также посетила Военную академию Беларуси, где ознакомилась с процессом и этапами подготовки военных кадров, и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.Фото: Министерство обороны Беларуси