Министерство обороны Беларуси и делегация вооруженных сил Пакистана обсудили направления сотрудничества

Вчера и сегодня начальник департамента международного военного сотрудничества оборонного ведомства нашей страны генерал-майор Олег Воинов провел переговоры с пакистанской военной делегацией во главе с начальником управления международного военного сотрудничества объединенного штаба ВС Пакистана генерал-майором Махмудом Захидом, сообщается в телеграм-канале Министерства обороны Беларуси.
На встрече обсудили основные направления двустороннего военного сотрудничества, отметили наличие значительных перспектив в областях, которые представляют интерес для обеих сторон.
Во время визита пакистанская делегация также посетила Военную академию Беларуси, где ознакомилась с процессом и этапами подготовки военных кадров, и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
Фото: Министерство обороны Беларуси