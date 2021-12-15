Министерство культуры Беларуси подключилось к благотворительной акции «Наши дети»

Новогодние праздники – время вспомнить о детстве, о том, как писали письма с пожеланиями Деду Морозу, как, затаив дыхание, ждали исполнения заветной мечты. И вот пришло время дарить ощущение праздника детям, сохранить веру малышей в сказку и чудо. По доброй традиции белорусы подключаются к акции «Наши дети», которая впервые была проведена по инициативе Президента более четверти века назад. Руководители министерств и ведомств приедут с подарками в детские интернаты и дома семейного типа, посетят приемные и многодетные семьи, заглянут с сюрпризами в больницы и дома малютки.

Сегодня открывало нынешний марафон добра Министерство культуры. Премьера спектакля «Волшебное слово», интерактивное представление, ряды сладких наборов ожидали гостей встречи, ставшей первым мероприятием благотворительной акции «Наши дети», которое проводится в этом году Министерством культуры.

…Фойе Молодежного театра эстрады полнится детскими голосами. Посмотреть новогоднюю сказку приехали не только дети из Минска, но и из всех регионов страны. В зале собрались победители конкурсов, викторин, олимпиад, спортивных состязаний, дети из многодетных семей, а также дети сотрудников Минкульта.

Паровозики, хороводы со смешными клоунами и Бабой-ягой, игры и песни создавали детям праздничное настроение.

В мероприятии принял участие министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

– В преддверии Нового года и Рождества мы, взрослые, должны сделать так, чтобы каждый ребенок ощутил радость и счастье, – отметил министр культуры. – Подарить им незабываемые эмоции обязаны взрослые. Программа, которую подготовили работники министерства, волонтеры, артисты театра – насыщенна и разнообразна. Все дети, а их на представлении в театре более 170 человек, получат сладкие сувениры, подготовленные работниками профсоюза сферы культуры, информации, спорта и туризма.

Республиканская акция «Наши дети» насчитывает уже четверть века. За это время она превратилась в настоящий марафон добрых дел. У истоков этой хорошей традиции – Глава государства. Под эгидой Президента данная акция проходит и сегодня. Отрадно, что к марафону добра подключаются местные и республиканские органы власти, руководители учреждений и, конечно же, деятели культуры и искусства, бизнесмены. Взрослые в преддверии новогодних праздников должны сделать все возможное, чтобы на лицах наших детей сияли улыбки, а глаза искрились радостью.

Не скрывали на празднике позитивных эмоций Андрюша и Ксюша Кряж. Еще бы! Вот и красивые костюмы подготовили. Андрей перевоплотился в Деда Мороза, а его сестренка – в Снегурочку!

Минчанка Оксана Кряж со своими детьми Андрюшей и Ксюшей



– Мы любим новогодние праздники, поэтому всегда к ним тщательно готовимся, –говорит их мама, консультант юридического отдела Министерства культуры Беларуси Оксана Кряж. – Это сказка! Это счастье! Мы с детками безумно рады и счастливы. Благодарим всех организаторов этого прекрасного мероприятия.

С интересом смотрел спектакль шестиклассник Слава Дараганов. Он приехал на праздник с мамой и признался, что участвовать в мероприятии не только интересно, но и почетно. Мальчик рассказал, что кроме учебы в школе изучает игру на гитаре. И уже успел победить в двух музыкальных конкурсах.

– Нынешняя акция Министерства культуры впервые проходит в более расширенном формате, – отметила заместитель начальника управления капитального строительства и материального обеспечения, председатель первичной профсоюзной организации Министерства культуры Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Лилия Ешмантович. – В этом году акцией были охвачены также дети их регионов. Такие замечательные встречи делают детей и взрослых ближе друг к другу!

Волонтеры БГУКИ Милена Новиченок и Светлана Зеленовская.



В ближайшие дни Министерство культуры планирует провести еще не один такой утренник. Сотрудники Минкульта в скором времени посетят Вилейскую специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи. Уже более двадцати лет представители министерства приезжают к ребятам из этой школы-интерната.

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