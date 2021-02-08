Министерство информации и Союз писателей Беларуси подвели промежуточные итоги первого в стране литературного стартапа LitUp. Какие произведения в приоритете?

Менее чем через две недели в знаменитой «Ромашке» (административном здании по проспекту Победителей, 14) откроется XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка. Помимо презентации новинок от отечественных и зарубежных издательств, организаторы выставки – Министерство информации и Союз писателей Беларуси – подведут итоги первого в стране литературного стартапа LitUp. Заявки принимаются до 11 февраля, и уже на конкурс поступили более сотни произведений, рассказывает заместитель министра информации Игорь Бузовский:
– Наш новый литературный конкурс – это в очередной раз эксперимент. И сейчас мы хотели бы обратиться в первую очередь к потенциальным инвесторам, спонсорам, работодателям. Для того, чтобы книга вышла, должна быть заинтересованность не только самого автора или читателей. Но и тех людей, которые вкладываются финансово: издателей или частных лиц. Именно поэтому мы специально ушли от такого понятия, как жюри. Не хотелось, чтобы было такое: вот, члены жюри выбрали некие работы, назвали их лучшими, а что дальше?.. Проект в первую очередь должен заинтересовать потенциальных инвесторов. А потенциальные инвесторы – это все те, кто придет к нам на площадку. Мы, в свою очередь, направим приглашения в том числе и в банковские структуры. Не секрет, что банки издают шикарную литературу: искусствоведческую, просветительскую. Поэтому их вклад в книгоиздание Беларуси тоже достаточно серьезный.
Планируется, что на финал литературного стартапа LitUp, который пройдет 20 февраля, заглянут в том числе и представители российских издательств. А что ждут от авторов отечественные книгоиздатели? Заместитель директора ИД «Звязда» Юлия Дашкевич обратила внимание, что они рассматривают в первую очередь краеведческую литературу. К слову, среди тех, кто уже прислал заявки на участие в конкурсе, немало знакомых имен. В частности, есть авторы, чьи книги ранее уже выходили в издательском доме «Звязда», – это, скажем, детская сказочница Жанна Миус. А вот директор «Мастацкай літаратуры» Александр Бадак надеется увидеть среди предложений не только первоклассную литературу для детей, но и качественно написанные романы:
– Детской литературы приходит очень много. Безусловно, сказку на 10 страниц написать гораздо легче, чем «Тихий Дон». Может поэтому романов поступает так мало… Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что среди присланных на конкурс работ условного «Тихого Дона» может и не быть. Но может быть задел на будущее. Сегодня мы празднуем 100-летие со дня рождения Ивана Мележа. Так вот, до романа «Людзі на балоце». Мележ написал уже пять книг. А выстрелили «Людзі на балоце»... Возможно, на этом литературном конкурсе мы сможем найти тех, кто напишет сначала первую, затем вторую, третью книгу… И только пятая будет уровня мележевского знаменитого романа. Поймите, не всегда талант раскрывается сразу. Как-то я пересматривал архивы «Маладосці» и «Бярозкі» и обратил внимание на тех, кто публиковался там в 1950-е. Читал некоторые произведения и думал: «Какой талантливый автор!». А он почему-то так и не стал профессиональным писателям... Или была ситуация обратная: среднее, не слишком талантливо написанное произведение, а его автор спустя годы стал народным поэтом Беларуси. Поэтому задача конкурса, как мне видится, более широкая. Найти в первую очередь авторов, которым мы, возможно, не поможем с изданием книги, но откроем дорогу в литературные журналы. Автор подучится, окрепнет и через некоторое время придет к нам уже с «Людзьмі на балоце» XXI века.
У первого заместителя председателя Союза писателей Беларуси Елены Стельмах свое видение ситуации.
– Сегодня мы много говорим об издателях, о том, какие книги они хотят видеть. А я обратила бы внимание на авторов. К сожалению, многие из них не думают о том, что будет с книгой после того, как она увидит свет. Сколько читателей захотят ее купить? Сколько людей в библиотеках возьмут в руки? Наш стартап – это в определенной степени и учеба для литераторов. Важно, чтобы они не просто создавали талантливые произведения, но и представляли себе их дальнейшую жизнь. Поэтому, скажем, мне симпатичен один из проектов, присланных на конкурс, не буду пока называть имя автора. Человек не просто сделал перевод одного из произведений древнескандинавской литературы, но и предоставил нам целую концепцию по продвижению книги и оформлению книжной серии. Таким, считаю, и должен быть профессиональный подход. Автор по пунктам рассказал, что он лично может сделать для популяризации книги в случае ее издания. И все эти пункты очень интересные: есть, скажем, даже создание тематической страницы в Facebook.
Фото: pixabay.com
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Министерство информации и Союз писателей Беларуси подвели промежуточные итоги первого в стране литературного стартапа LitUp. Какие произведения в приоритете?
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