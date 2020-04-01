Министерство финансов с 1 января по 31 марта текущего года на внутреннем финансовом рынке реализовало государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, на 160 миллионов долларов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.
Весь объем размещен в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», уточнили в Министерстве финансов.
Фото: архив БЕЛТА
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Министерство финансов в I квартале 2020 года продало гособлигаций на 160 миллионов долларов
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