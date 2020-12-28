Министерство финансов оценивает эффект от временного повышения подоходного налога для ИТ и «Великого камня» в 170 миллионов рублей

В проекте закона «Об изменении Налогового кодекса» предлагается временное повышение в 2021–2022 годах ставки подоходного налога с дохода физических лиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», с 9% до 13%., – отметил Дмитрий Кийко.Расчеты сделаны с учетом того, что в ИТ-секторе занято около 60,5 тысячи человек, средняя зарплата – около 5 тысяч рублей.Дополнительные средства направят на борьбу с коронавирусом.Министр финансов Юрий Селиверстов обратил внимание, что в основном ИТ-компании находятся в Минске и платят налоги в столичный бюджет. И основная нагрузка в плане борьбы с коронавирусом тоже ложится на Минск, где проживает около 2 миллионов человек., – отметил министр.