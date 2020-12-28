Министерство финансов оценивает дополнительные поступления от временного повышения налогов для ИТ и Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» в сумму около 170 миллионов рублей. Об этом проинформировал первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, пишет БЕЛТА.
В проекте закона «Об изменении Налогового кодекса» предлагается временное повышение в 2021–2022 годах ставки подоходного налога с дохода физических лиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», с 9% до 13%.
«Это дополнительно порядка 170 миллионов рублей в год», – отметил Дмитрий Кийко.
Расчеты сделаны с учетом того, что в ИТ-секторе занято около 60,5 тысячи человек, средняя зарплата – около 5 тысяч рублей.
Дополнительные средства направят на борьбу с коронавирусом.
Министр финансов Юрий Селиверстов обратил внимание, что в основном ИТ-компании находятся в Минске и платят налоги в столичный бюджет. И основная нагрузка в плане борьбы с коронавирусом тоже ложится на Минск, где проживает около 2 миллионов человек.
«В этом году были в Минске выделены две гостиницы, где изолировались медики, чтобы исключить заражение своих близких. Плюс выплаты врачам и в принципе финансирование расходов на здравоохранение максимально сконцентрировано на местных бюджетах», – отметил министр.
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Министерство финансов оценивает эффект от временного повышения подоходного налога для ИТ и «Великого камня» в 170 миллионов рублей
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