Министерство финансов определило порядок перечисления заработанных на субботнике денег

Документом определено, что республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству, местные исполнительные и распорядительные органы, другие организации перечисляют денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, на отдельные текущие (расчетные) банковские счета (балансовый счет 3641) (отдельные счета) районных и городских (Минского городского) исполнительных комитетов.Принимающие участие в республиканском субботнике некоммерческие организации перечисляют наличные денежные средства в размерах, определяемых добровольно их коллективами, на отдельные счета районных и городских исполнительных комитетов или на текущий (расчетный) банковский счет организации с последующим перечислением их на отдельные счета районных и городских исполнительных комитетов.Районные и городские исполнительные комитеты ежедневно перечисляют на отдельные счета областных исполнительных комитетов полученные от проведения республиканского субботника денежные средства.Облисполкомы, Минский горисполком ежедневно перечисляют 50 процентов денежных средств, полученных от проведения республиканского субботника, на отдельный текущий (расчетный) банковский счет (балансовый счет 3640) Министерства финансов по учету средств республиканского субботника в Национальном банке.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.