Министерство энергетики инициировало обсуждение мер по реализации Указа "О развитии электроэнергетики"

Проект направлен на совершенствование регулирования общественных отношений в области электроснабжения, в том числе посредством урегулирования отношений по передаче и (или) распределению электроэнергии по электрическим сетям энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, а также купле-продаже электроэнергии между организациями ЖКХ, являющимися владельцами блок-станций и (или) потребителями электроэнергии, с использованием электрических сетей указанных энергоснабжающих организаций.Организатор общественного обсуждения – Минэнерго.Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 28 мая текущего года.