Министерство экономики выработает алгоритмы решения проблем в туризме, общепите и транспорте в условиях пандемии

Сегодня в Министерстве экономики состоялась встреча руководства министерства и представителей делового сообщества в формате «без галстуков», сообщается на официальном сайте ведомства.
Фото: Министерство экономики
Приветствуя участников встречи, министр экономики Александр Червяков отметил, что она является продолжением предыдущего совещания с представителями бизнес-ассоциаций, которое состоялось 9 апреля, и проводится в ответ на прозвучавшие тогда предложения.
«Хочу напомнить, что цель нашей прошлой встречи была не в том, чтобы обсуждать общесистемные меры поддержки в условиях пандемии – их мы учли, пакет сформирован и внесен в Правительство, вам об этом известно. Я же, как министр экономики, хотел услышать вас и принять решения по точечным направлениям, отдельным отраслям, где наблюдаются наибольшие проблемы. Мы услышали и понимаем, что это туризм, общественное питание и транспорт. Если есть другие направления – давайте отрабатывать и их. По вашим предложениям мы планируем сформировать рабочие группы», – отметил министр.
На примере группы по проблемам туристической отрасли министр пояснил, что необходимо сделать: оценить состояние отрасли до и после пандемии, просчитать масштаб последствий с точки зрения занятости, финансового состояния компаний, определить зоны риска и сферы приложения возможной помощи. «Цель этой группы – сохранить отрасль прежде всего внутреннего и въездного туризма, и сделать условия для внутреннего туризма наиболее привлекательными, в том числе, создать условия для переориентации части компаний, ранее занимавшихся выездным туризмом», - отметил глава ведомства в ходе обсуждения указанной проблемы.
В ходе предметной дискуссии и критического разбора ситуации были затронуты проблемы транспорта, малого и среднего промышленного предпринимательства.
Отдельно был обсужден один из самых острых для бизнеса вопросов – об арендной плате. По словам председателя Белорусского союза предпринимателей Александра Калинина он критичен не только для бизнеса в сфере общепита и развлечений, но и для большинства малых и средних производственных предприятий. В этой связи было предложено придать новый импульс и полномочия рабочей группе при первом заместителе Премьер-министра, которая администрируется Государственным комитетом по имуществу и рассматривает в том числе вопросы выкупа арендуемого государственного имущества.
Был затронут и общесистемный вопрос: какой должна быть экосистема малого и среднего предпринимательства в дальнейшем? «Мы адекватно понимаем, что происходит в мире, и наша задача – ответить на вопрос, как мы видим развитие после пандемии», - сказал министр экономики.
В этой связи Александр Червяков проинформировал участников встречи о работе по программе социально-экономического развития, которую ведет Минэкономики.
«Мы отрабатываем программу развития в новых условиях и поставили перед собой три критерия: максимальная занятость, максимальная локализация и экспорт. По ним мы формируем несколько комплексных межотраслевых программ и планов развития. Один из таких планов, например, это комплексный план развития агропромышленного комплекса и смежных отраслей – они в совокупности формируют порядка 20% ВВП и валового выпуска. Мы понимаем, какая часть продуктов питания необходима, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, т.е. внутренний рынок, что мы можем экспортировать в другие страны, в том числе с учетом эко-ниши. Задача – определить, какой объем ресурсов потребуется для вовлечения всех отраслей, участвующих в этом проекте, чтобы получить на выходе максимальный эффект по названным трем критериям. Подобным образом будут просчитаны и планы развития по другим блокам», - сообщил министр экономики.
Все поднятые на встрече точечные вопросы будут проработаны в рамках рабочих групп либо персонально участниками совещания при максимальной поддержке Министерства экономики.
На рабочей неделе в Министерстве экономики состоится также очередная встреча с широким кругом участников – представителей бизнес-среды – в рамках мониторинга текущей экономической ситуации.
Опубликовано:
682
Министерство экономики выработает алгоритмы решения проблем в туризме, общепите и транспорте в условиях пандемии
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...