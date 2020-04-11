Министерство экономики выработает алгоритмы решения проблем в туризме, общепите и транспорте в условиях пандемии

Фото:

Министерство экономики

Приветствуя участников встречи, министр экономики Александр Червяков отметил, что она является продолжением предыдущего совещания с представителями бизнес-ассоциаций, которое состоялось 9 апреля, и проводится в ответ на прозвучавшие тогда предложения., – отметил министр.На примере группы по проблемам туристической отрасли министр пояснил, что необходимо сделать: оценить состояние отрасли до и после пандемии, просчитать масштаб последствий с точки зрения занятости, финансового состояния компаний, определить зоны риска и сферы приложения возможной помощи., - отметил глава ведомства в ходе обсуждения указанной проблемы.В ходе предметной дискуссии и критического разбора ситуации были затронуты проблемы транспорта, малого и среднего промышленного предпринимательства.Отдельно был обсужден один из самых острых для бизнеса вопросов – об арендной плате. По словам председателя Белорусского союза предпринимателей Александра Калинина он критичен не только для бизнеса в сфере общепита и развлечений, но и для большинства малых и средних производственных предприятий. В этой связи было предложено придать новый импульс и полномочия рабочей группе при первом заместителе Премьер-министра, которая администрируется Государственным комитетом по имуществу и рассматривает в том числе вопросы выкупа арендуемого государственного имущества.Был затронут и общесистемный вопрос: какой должна быть экосистема малого и среднего предпринимательства в дальнейшем?, - сказал министр экономики.В этой связи Александр Червяков проинформировал участников встречи о работе по программе социально-экономического развития, которую ведет Минэкономики., - сообщил министр экономики.Все поднятые на встрече точечные вопросы будут проработаны в рамках рабочих групп либо персонально участниками совещания при максимальной поддержке Министерства экономики.На рабочей неделе в Министерстве экономики состоится также очередная встреча с широким кругом участников – представителей бизнес-среды – в рамках мониторинга текущей экономической ситуации.